L'INIZIATIVA

TREVISO Tonare per un momento in aula. Ricordare il banco, i compagni, l'aula Magna. Non è possibile solo per gli attuali studenti, ma anche per gli ex allievi. In tempi di didattica a distanza serve la tecnologia per sentire vicini i luoghi. E così il liceo Canova ha realizzato un tour virtuale nelle sue stanze. Per gli studenti che oggi sono fisicamente nella propria stanza a seguire le lezioni, e per gli ex allievi che hanno nostalgia. Ma anche per i nuovi potenziali iscritti che non possono usufruire degli open days e di tour in presenza. La dirigenza del Liceo ha commissionato a VirtueLab un tour virtuale del Canova con lo scopo di rendere più agibile e semplice la visualizzazione dei locali e ambienti interni della scuola.

IL PROGETTO

«Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto soprattutto per la bellezza di questo istituto che risale al 1922 e ha un'impronta neoclassica che si ispira per vari elementi ai canoni vitruviani, un soggetto perfetto da immortalare in un tour virtuale 3D» spiega l'azienda che ha realizzato il viaggio digitale. Il Liceo compartimentale di Treviso, istituito con decreto vice-reale napoleonico il 25 luglio 1807, ebbe quale prima sede il monastero di Ognissanti in via Riccati. Nel 1812 fu spostato nel soppresso convento di San Nicolò, affiancandosi al ginnasio del seminario vescovile. La volontà di dare una sede autonoma al liceo spinse il Comune ad acquistare Ca' Sugana (l'attuale municipio di Treviso) e di spostarvi, a partire dall'anno scolastico 1859-60, la sede dell'istituto. Nel 1869 il liceo Antonio Canova, intitolato allo scultore poco dopo l'adesione del Lombardo-Veneto al Regno d'Italia, il 23 gennaio 1867, fu trasferito in Borgo Cavour, all'interno dei locali che oggi ospitano il museo civico Luigi Bailo e la biblioteca comunale. Nel novembre 1922 il liceo trova finalmente la propria sede definitiva nell'edificio in stile neoclassico costruito appositamente in città giardino.

LA STORIA

A partire dal settembre 1977 i occupa anche i locali dell'ex-liceo scientifico Da Vinci, trasferitosi in viale Europa. L'istituto è divenuto noto a partire dagli anni duemila per i numerosi scambi culturali grazie ai quali gli studenti entrano in contatto con colleghi di altri paesi europei e perfezionare le lingue. Nei giorni scorsi, davanti al Canova, si è tenuta la protesta di un gruppo di studenti che con banchi e pc ha ribadito il diritto allo studio in presenza.

Elena Filini

