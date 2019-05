Tormente di neve a maggio Cansiglio isolato, sul Grappa -5

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BORDATA POLARETREVISO Neve fino a 500 metri, tormente in grande stile sulle vette e sui costoni delle Prealpi, addirittura isolato il Cansiglio per una bufera che replica quella della settimana scorsa aggiungendo un manto di 30 centimetri a quelli che avevano resistito dopo l'ultimo evento. E' l'effetto della Bora scura, fenomeno raro d'inverno, ancor di più in primavera avanzata ma irruente la notte scorsa quando è entrata di colpo facendo crollare le temperature. Una situazione prevista, che non ha colto impreparati nè i vigili del fuoco...