Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TOP10VIADANA (MANTOVA) Brutta battuta di arresto a Viadana per i ragazzi di Costanzo che dopo un discreto primo tempo, crollano nella ripresa non riuscendo a portare a casa nemmeno i punti di bonus. Certo le assenze hanno pesato, come alcuni infortuni, ma questo non può giustificare la prova opaca offerta dai moglianesi. Partita iniziata sotto la pioggia ma il campo ha retto benissimo per tutto l'incontro. Unico inconveniente il controllo...