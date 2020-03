IL GESTO

TREVISO La preghiera scritta dal vescovo Michele Tomasi per affidare la città di Treviso e tutta la diocesi alla protezione della Madonna, in tempo di Coronavirus. Il presule l'ha recitata a voce alta, parola dopo parola, inginocchiato davanti all'immagine della Vergine nella chiesa di Santa Maria Maggiore ieri pomeriggio, dopo aver celebrato la messa della terza domenica di Quaresima, con la chiesa vuota di fedeli.

«Maria, Madre della Chiesa, a te ci affidiamo in questo momento di prova. Accompagna e guida chi governa e quanti si impegnano per la salute di tutti. Aiutaci a fermare la diffusione del contagio. Assisti chi soffre, consola chi piange, insegnaci a rallentare i ritmi della vita con pazienza, a trovare nuovi modi di essere vicini, a non cedere allo sconforto, a prenderci cura gli uni degli altri».

LA DEVOZIONE

La storia della devozione dei trevigiani, tra le colonne della chiesa della Madonna Granda, è scandita da invocazioni e preghiere che attraversano i secoli.

Qui la città di Treviso si è da sempre inginocchiata davanti alla Vergine per rinsaldare la fede e trovare la forza per rialzarsi. I trevigiani si rivolgono alla Madonna ogni anno il 15 agosto riempiendo ogni banco, con il vescovo che officia la messa. E il sindaco che dona il tradizionale cero, in segno di riconoscenza alla Vergine.

E in questi giorni che i banchi sono rimasti tutti vuoti nel rispetto delle disposizioni per contenere l'emergenza del contagio da Covid 19, il bisogno forte dei fedeli trevigiani è quello di guardare ancora una volta al tempio mariano della loro città. Con la chiesa che deve per forza rimanere vuota.

Il vescovo che dice ai trevigiani di non aver paura di affrontare l'emergenza perché non sono soli. «Non siamo soli dobbiamo ricordarlo nella vita di tutti i giorni ha detto monsignor Tomasi all'inizio della celebrazione Siamo uniti anche se distanti. Uniti con le persone che soffrono di più questa situazione».

IL SENSO DI COMUNITA'

E sebbene i banchi devono continuare a restare vuoti, è il senso di comunità che con le parole del vescovo varca la soglia e riempie la chiesa. Ha il volto della responsabilità di ciascuno. Dei sacrifici richiesti, delle restrizioni necessarie ad arginare il contagio. «Da molti giorni sembra che non riusciamo più a parlare d'altro ha detto il vescovo durante l'omelia - La diffusione della malattia con i suoi dati quotidiani, il numero dei nuovi contagi, quello delle persone che riescono a guarire e purtroppo anche il numero delle persone che muoiono per cause legate al virus. Una contabilità che non riesce a nascondere dietro all'apparente esattezza dei numeri, il fatto che è coinvolta una persona, una serie di relazioni, delle famiglie, dei cari che sono colpiti dal lutto, dal pianto, dal dolore. Sono vicino a tutti coloro che piangono una persona cara con la mia preghiera».

VICINO ALLE FAMIGLIE

Dopo la preghiera alle vittime del Coronavirus e la vicinanza alle loro famiglie, il vescovo Tomasi ricorda quanto la forza della fede, che da sempre ha accompagnato nei momenti più bui della storia i trevigiani, abbia oggi molto da insegnare. Ancora di più per non darla vinta alla paura. «Questa sospensione sta toccando ogni aspetto della vita di tutti noi continua il presule nell'omelia Ma proprio in questa situazione ci risulta evidente come non mai che la nostra vita non è soltanto questo, che essa non si può descrivere solamente con le avversità che dobbiamo affrontare. Scopriamo quanti siano gli ingredienti che danno sapore alle nostre esistenze. Quanto sia importante poter uscire, scegliere dove andare, cosa fare, quanto abbiamo bisogno di incontri, di scambi, di relazioni, anche di contatto umano. Si tratta di tante piccole e grandi esperienze della vita di cui ci rendiamo conto soltanto nel momento in cui dobbiamo rinunciare».

E insieme all'invocazione alla Madonna nella preghiera del vescovo, in una chiesa vuota fino all'ultimo banco, anche il bisogno di un abbraccio, oggi vietato, diventa preghiera.

Alessandra Vendrame

