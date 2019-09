Toea Longa per 300: la Pescheria diventa una famiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOTREVISO Quattro lunghe tavolate per un'unica mensa, quella della Tòea Longa in Pescheria, andata in scena ieri all'ora di pranzo per trecento persone, all'isola della Pescheria. Il mercato del pesce trasformato in uno spazio per fare aggregazione e pranzare assieme. Nel cuore della città, l'isola pedonale sempre frequentata tra i mercati del pesce, della frutta e della verdura diventa il ritrovo una famiglia. Molte di più, quasi il doppio, erano le adesioni raccolte a maggio, festa poi rinviata per il maltempo. E ieri, la troppo...