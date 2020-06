L'IDEA

VALDOBBIADENE Bollicine Docg e navetta: Terrazza Garbara ha scelto di partire subito, sostenendo in proprio i costi. «Sarà un utile test anche per il progetto comunale» commenta il titolare Mirko Grotto. Pronti, navetta e via. Da sabato alle 11 chi sceglierà la Terrazza Garbara per una degustazione salirà in collina rigorosamente in navetta. Basterà prenotare il tavolo: il servizio è incluso. L'iniziativa- che inaugura nel week-end della primavera del prosecco con festa granda e probabile folla- diventa un utile test per l'estate nella Docg. La carenza di parcheggi sulle colline del Prosecco Superiore è un dato di fatto.

IL TEMA

La discussione non è nuova. «Il tema era stato affrontato dal sindaco Luciano Fregonese insieme a noi viticoltori e gestori da alcune settimane - aggiunge Grotto - Il Comune ha capito che questo è un tema da prendere in carico e si sta muovendo in modo coerente. Chiaramente mettere d'accordo tutti, anche chi si era palesemente detto contrario in assemblea e poi ha riconsiderato l'idea, non è facile. Noi però abbiamo quest'esigenza da subito. Perchè la Terrazza si trova di fronte al cru del Cartizze e vogliamo che i nostri ospiti possano godersi vino e panorama in tranquillità».

IL PIANO

Così Grotto ha deciso di noleggiare in proprio un pulmino da 9 posti con conducente. E da domani per raggiungere comodamente la Terrazza Garbara a Santo Stefano di Valdobbiadene, è obbligatorio prenotare la navetta al n. 379-1106304. «In macchina non si sale più: gli ospiti possono scegliere se lasciare l'auto in cantina e salire a piedi o essere accompagnati dal bus previa prenotazione». Telefonando, dunque, verrà indicato dove parcheggiare l'auto o la moto. Da lì, a orari prestabiliti, con turnazione ogni mezz'ora, gli ospiti saranno accompagnati alla Terrazza, dove avrenno accesso al tavolo riservato per la degustazione. «L'area è ormai iper congestionata. E ogni domenica è un dramma. Quindi, d'accordo con il Comune, sperimentiamo a nostre spese questa modalità sperando possa rappresentare un utile test anche per le altre cantine». Se l'esperimento funzionerà, farà dunque da apripista per una misura già prevista dall'amministrazione Fregonese. «Nel momento in cui partirà il servizio voluto dal Comune, anche noi rientreremo in quel progetto. I parcheggi? Probabilmente saranno individuate la zona industriale e il parcheggio del cimitero. L'importante è dare un segnale intanto. Al cliente, in modo che possa godere l'esperienza enoturistica senza patemi, e al territorio, che non deve essere brutalizzato con auto ovunque».

E. F.

