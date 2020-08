LO SCREENING

TREVISO / CONEGLIANO Insegnanti in fila per sottoporsi al test per il coronavirus. È partita ieri la maxi operazione di screening dedicata al personale delle scuole in vista della ripresa delle lezioni, fissata per il 14 settembre. Sono circa 18mila gli insegnanti trevigiani potenzialmente interessati, tra istituti statali e privati. In un solo pomeriggio sono già stati fatti 650 test: 182 nel padiglione di Malattie infettive a Treviso, 226 a Conegliano, 164 a Castelfranco e 76 a Oderzo. Al momento si è scelto di procedere con il cosiddetto esame pungidito. I docenti riceveranno l'esito nel giro di 72 ore. Se sarà positivo, questi saranno chiamati a sottoporsi al tampone eseguito in biologia molecolare, ad oggi l'unico esame in grado di dare la diagnosi di contagio da coronavirus. «Pensiamo sia doveroso da parte degli insegnanti fare il test per evidenziare l'eventuale presenza del Covid-19 hanno sottolineato i prof che ieri pomeriggio si sono messi in fila sotto gli alberi davanti allingresso dell'edificio di Malattie infettive a Treviso si tratta di un atto a tutela non solo della loro salute, ma anche di quella dei colleghi e, soprattutto, di quella degli studenti». E questo potrebbe non essere che l'inizio. «Ci auguriamo che vengano eseguiti dei controlli periodici anche nelle scuole hanno aggiunto un po' come accade nelle strutture considerate a rischio per il numero di persone che le frequentano».

Resta il fatto che il test non è obbligatorio. L'accesso è libero. Ma non può essere imposto. «Ci aspettiamo comunque un'adesione molto elevata spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca stiamo facendo uno sforzo importante, mettendo in campo personale aggiuntivo, per consentire a tutti gli insegnanti di fare il test prima dell'inizio del nuovo anno scolastico». Non solo nelle strutture ospedaliere. Oggi si riunirà la conferenza dei sindaci dell'Usl proprio per individuare nuove sedi per l'esecuzione dei test rapidi. Si guarda in particolare alle palestre comunali. «Potrebbero essere di grande aiuto conclude Benazzi in questo modo, con la collaborazione dei medici di famiglia, sarebbe possibile creare diversi punti sparsi nei comuni per garantire i test rapidi attraverso una rete ancora più capillare».

A Conegliano, già dalle 14, c'era una lunga fila di auto ai cancelli del distretto socio sanitario di via Galvani. Quasi tutti gli insegnanti che si sono sottoposti al test avevano interpellato prima il proprio medico ricevendo la comune indicazione di rivolgersi alla Ulss. Scesi dalla macchina, in pochi minuti si è conclusa l'operazione. «Ho aderito per avere la certezza di essere negativo e garantire la sicurezza degli studenti e dei colleghi prima dell'inizio della scuola» spiega un professore di lettere dell'Istituto Marconi di Conegliano, tra i primi a effettuare il test sierologico. Nel caso in cui qualcuno risultasse positivo la prassi è di contattarlo entro le 24 ore affinché si sottoponga al tampone; gli altri invece potranno ritirare il referto dopo 72 ore. Le operazioni del primo giorno si sono concluse alle 20. Lo stesso orario, dalle 14 alle 20 è previsto anche per martedì 25 agosto e poi da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre. Le intenzioni del personale docente e non docente sembrano dunque orientarsi verso un'unanime risposta alla richiesta di accertare le loro condizioni di salute, ma solo alla fine delle giornate dedicate ai test si potrà sapere quante persone hanno risposto all'indagine e quante siano risultate effettivamente positive al Covid.

