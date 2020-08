IL NODO

TREVISO Test sierologici sui docenti e il personale Ata: i sindaci attendono la convocazione dell'Usl per cercare soluzioni. Ma le scuole potrebbero giocare d'anticipo mettendo a disposizione le proprie palestre per i test sierologici in struttura. «Se ci viene offerta questa possibilità è una strada da tentare» anticipa la preside del Canova Mariarita Ventura.«Tanto più che molti docenti mi hanno già avvisata del fatto che i medici curanti hanno posto diverse obiezioni ad effettuare le analisi e quindi resta il problema di dove effettuare il test». «La convocazione ai sindaci nasce con l'obiettivo di chiedere la messa a disposizione delle palestre per effettuare i test durante il fine settimana- specifica Francesco Benazzi- poichè le palestre sono di competenza prevalentemente comunale. Se però le scuole desiderano darci un supporto con le strutture, ben venga. Noi potremo fare i test con il personale Usca e i medici di base che hanno dato disponibilità a fare i test fuori dal proprio ambulatorio». L'ipotesi potrebbe prendere forma a breve: test nei fine settimana a tutto il personale in palestre scolastiche o comunali. «Se ci sono presidi disponibili, basta che si mettano in contatto con noi. All'azienda sanitaria preme solo effettuare i test nel modo più sicuro, celere e meno impattante possibile. Nelle palestre della scuola? Potrebbe essere una soluzione interessante. A Treviso ne basterebbero un paio, e altre negli altri centri della Marca».

I PRESIDI

I presidi non escludono affatto questa opzione. «Noi al momento abbiamo mandato l'informativa ai professori e parlato con le Rsu - commenta Mario Dalle Carbonare, dirigente scolastico del Liceo Scientifico Da Vinci - Attendiamo istruzioni. I test a scuola? Se si tratta di mettere a disposizione i locali, ci organizzeremo. Ma con una task force di specialisti esterni inviati dall'Usl. Non abbiamo le risorse per incaricare e pagare medici esterni». Anche la dirigente del Duca degli Abruzzi si dice aperta a questa possibilità. Stiamo valutando. Quel che è certo è che l'interesse comune è quello di arrivare all'apertura dell'anno con il personale tracciato.

IL NODO

Al Da Vinci intanto si cerca ancora di chiudere il cerchio delle aule. «Stiamo verificando con il Palladio e la mediazione della Provincia per gli spazi: da anni eravamo nelle loro aule, ma quest'anno l'istituto ha richiesto l'intera capienza. Noi abbiamo bisogno di quegli spazi, confidiamo che grazie alla provincia si possa trovare una mediazione» conferma il preside Mario Dalle Carbonare. Da oggi al Duca degli Abruzzi si chiude poi ufficialmente l'anno scolastico con gli esami dei privatisti. «Sui test direttamente a scuola stiamo facendo delle valutazioni» anticipa la dirigente Maria Antonia Piva. «Intanto lunedì abbiamo esami preliminari candidati privatisti agli esami di stato. Applichiamo il protocollo già consolidato alla maturità. E i primi di settembre nuova sanificazione completa da parte di ditta specializzata. Infatti, è vero che ripartire con le lezioni in presenza è la priorità del paese, ma proprio per questo nulla può essere preso superficialmente. Certo la situazione è quanto mai fluida, anche da parte dei decisori istituzionali, ma la scuola deve continuare a essere di esempio in quanto a ragionevolezza e responsabilità da parte di tutti». Lunedì intanto al distretto sanitario saranno disponibili i kit predisposti per i medici di famiglia. in base ai ritiri l'Usl saprà quanti medici di base hanno aderito all'accordo e, di converso, quanti docenti restano da processare.

Elena Filini

