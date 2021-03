L'EPIDEMIA

TREVISO L'ospedale di Treviso riapre tutte le unità di Terapia intensiva Covid. Ci si prepara al peggio. La speranza è che non serva. Ma non si vogliono correre rischi. Oltre alla Rianimazione centrale del Ca' Foncello, che conta 20 posti letto, è stata riattivata quella allestita nell'edificio di Malattie infettive, con 12 posti. E si è pronti ad aprire anche cosiddetta Terapia intensiva 3, con altri dieci letti. Sempre nello stabile di Malattia infettive, inoltre, è stato riattivato il secondo reparto di Pneumologia. È la risposta dell'Usl della Marca davanti all'ormai costante aumento dei ricoveri. Le Rianimazioni degli ospedali trevigiani sono tornate a contare il ricovero di oltre 20 pazienti Covid positivi. Non accadeva dal picco della seconda ondata. Oggi sono esattamente 23. A Treviso ce ne sono 11. Nel Covid Hospital di Vittorio Veneto si è saliti a 7. Tanto che è stato necessario usare nuovamente anche la Terapia intensiva dell'ospedale di Conegliano, dove è ricoverato un paziente contagiato. Gli altri 4 si trovano nell'unità di Rianimazione dell'ospedale di Montebelluna.

LIVELLO DI GUARDIA

«L'allerta è massima spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria i ricoveri stanno aumentando. Per questo abbiamo deciso di riaprire altre unità Covid, comprese tutte le unità di Terapia intensiva aggiuntive di Treviso». Dopo il primo reparto con 24 posti, a Montebelluna ne sono stati aggiunti altri 40, sempre dedicati alle persone colpite dal coronavirus. E domani anche il San Camillo di Treviso tornerà a essere un Covid Hospital con la riattivazione di un reparto da 36 posti letto. Nella struttura di viale Vittorio Veneto, se necessario, si potrà arrivare fino a 76 ricoveri. I numeri evidenziano in modo plastico le preoccupazioni legate all'aumento dei contagi.

I CONTAGI

Solo ieri nella Marca sono emerse 335 nuove positività. Al netto di chi si negativizza, sale anche il numero dei trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione. Adesso sono 3.660 le persone contagiate in isolamento. In un solo giorno se ne sono contate 153 in più. E purtroppo bisogna nuovamente aggiornare il triste elenco dei decessi. Ieri è mancata un'altra persona che era risultata positiva al Covid. Con questo ultimo, salgono a 1.604 i lutti registrati in provincia in poco più di un anno di epidemia. A livello generale, i ricoveri in ospedale restano sopra quota 200. Oltre ai 23 pazienti in Rianimazione, ce ne sono 179 nei reparti ordinari, compresa l'area semi-intensiva. L'età media delle persone ricoverate nell'ultimo periodo è di 52 anni. La variante inglese ormai è diffusa in tutta la provincia. Si registrano sempre più casi nell'area che fa riferimento ad Asolo e nella zona del Montello. Ma l'espansione dell'epidemia è generalizzata. Anche tra i più giovani. Nei giorni scorsi nell'istituto Cerletti è scattata la quarantena per quattro classi. E la scuola ha poi scelto di metterne in didattica a distanza altre quattro, alla luce della presenza di alunni con familiari contagiati. La zona rossa che scatterà domani di fatto azzererà tutte le misure: le scuole resteranno chiuse, dai nidi alle superiori.

M.Fav

