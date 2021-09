Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNATREVISO Terza dose a tempo di record per le persone fragili e gli anziani: entro metà ottobre sarà somministrata a tutti i 5.600 ospiti delle case di riposo della Marca. La lotta contro il coronavirus non è finita. Ieri è mancata una signora di 84 anni di Vittorio Veneto, non vaccinata, già costretta a convivere con una serie di patologie. La polmonite da Covid si è rivelata fatale. Sale così a 1.835 la triste conta dei...