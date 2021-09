Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNATREVISO Aperte le prenotazioni sul portale regionale online per la terza dose del vaccino anti-Covid ai pazienti fragili, con patologie o con terapie che provocano immunosoppressione. Nella Marca sono in tutto 11.383. L'Usl ha messo a disposizione dei posti dedicati. I primi sono previsti già per domani.PRENOTAZIONI ONLINEOra è possibile fissare l'appuntamento sul sito Vaccinicovid.regione.veneto.it. Il discorso è diverso per i...