LA CAMPAGNATREVISO Terza dose: domani si continua con i fragilissimi. Ma già in settimana si potrebbe partire con le dosi nelle Rsa. «Abbiamo già avuto un incontro con i direttore delle 54 Rsa trevigiane, la task force è pronta. Se la Regione darà il via libera possiamo partire già nell'arco dei sette giorni» conferma il direttore generale Francesco Benazzi. Le persone coinvolte sono state contattate dall'Usl in modo diretto, sia con...