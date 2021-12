IL FENOMENO

PONZANO Mancano ormai tre giorni all'inizio delle vacanze di Natale. Ma diverse famiglie stanno già tenendo i loro figli a casa da scuola per non rischiare di dover passare le feste in quarantena. Se dovesse emergere un contagio in classe, scatterebbe per lo meno il monitoraggio. È questo lo spauracchio. Accade ad esempio a Ponzano, dove solo pochi giorni fa il sindaco Antonello Baseggio aveva annunciato sanzioni verso le famiglie che non rispettano il periodo di isolamento mandando comunque i figli a scuola. Adesso si è all'estremo opposto. E il fenomeno non sembra avere confini geografici. «Stiamo ricevendo comunicazioni da diverse famiglie che, in assenza di provvedimenti di quarantena o condizioni di malattia legata al Covid, stanno decidendo di tenere i figli a casa, per preservarli da possibili rischi di contatto o contagio in vista delle imminenti vacanze natalizie si legge nella circolare firmata da Fiorangela Giampaolo Gallo, preside dell'Ic di Ponzano è una scelta personale che va certamente rispettata. La paura è un'emozione cui non dovremmo cedere, ma è comprensibile in un momento tanto complesso».

IL PUNTO

Nella Marca il contagio resta a livelli elevati. Il tasso provinciale medio è di 647 casi ogni 100mila abitanti. Con il distretto di Pieve di Soligo (768) che ha superato quello di Asolo (738). Anche ieri sono emersi 589 nuovi contagi. E l'Usl ha già definito un piano per garantire la copertura delle guardie mediche nel periodo delle feste. «Ci mancano 16 medici di continuità assistenziale spiega il direttore generale Francesco Benazzi grazie alla collaborazione dei medici di famiglia, però, riusciremo a garantire l'intero servizio». Intanto le famiglie di Ponzano che non vogliono correre rischi a poche ore dall'inizio delle vacanze di Natale hanno chiesto alla scuola di attivare la didattica a distanza per i loro figli. Un po' come era già accaduto in diversi istituti dopo l'introduzione del Green pass base obbligatorio per poter salire su bus e corriere. Ma l'Ic di Ponzano ha già chiarito che non è possibile. «Queste situazioni di non frequenza volontaria non determinano in alcun modo il diritto all'avvio della didattica digitale integrata sottolinea la preside è prevista solo per condizioni di oggettiva impossibilità alla frequenza in presenza, causata da un provvedimento del servizio Igiene e sanità pubblica o da una fragilità certificata legata a una condizione sanitaria».

I PROVVEDIMENTI

Sono ancora tante le classi delle scuole trevigiane costrette a fare i conti con casi di Covid. Esattamente 663. Nello specifico, 99 sono in quarantena e 564 sotto monitoraggio. Resta di conseguenza elevato il numero di ragazzi con meno di 18 anni seguiti dall'Usl perché positivi o contatti di positivi. Al momento sono 12mila in queste condizioni. A proposito di scuola, oggi sarà il giorno della verità per gli insegnanti e il personale Ata che a fronte dell'obbligo scattato il 15 dicembre non si sono ancora vaccinati contro il Covid, senza un valido motivo. Gli istituti rischiano di perdere più di 300 insegnanti e addetti, che adesso potrebbero essere sospesi. Scadono proprio oggi, infatti, i 5 giorni di tempo per mettersi in regola. Molti hanno già presentato la prenotazione della vaccinazione. Altri, invece, non l'hanno ancora fatto. Se questa mattina non andranno a scuola con le carte in mano, verranno sospesi. Ci sono in media due o tre casi per istituto. «I provvedimenti di sospensione sono già pronti fanno sapere i presidi se dovessero essere realmente necessari, i buchi verranno coperti con sostituzioni interne fino all'inizio delle vacanze di Natale, per poi completare il quadro a gennaio con la nomina di nuovi supplenti in servizio fino a giugno».

M.Fav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



