Terribile schianto in Castellana: moto distrutta e tre feriti

L'INCIDENTETREVISO La svolta improvvisa, l'impatto laterale con la moto in sorpasso e i due motociclisti, conducente e passeggera, che vengono sbalzati dalla sella precipitando violentemente sull'asfalto a una decina di metri di distanza. Un incidente che ha fatto temere il peggio quello avvenuto nella tarda mattinata di ieri in via Castellana, a Treviso, davanti all'ingresso dell'azienda Polis. Soprattutto ai passanti che hanno lanciato l'allarme dopo aver visto i due feriti a terra accanto ai caschi macchiati di sangue e la motocicletta...