Terremoto a Bali: «Crollava tutto»

L'ANELLO DI FUOCOTREVISO Gili Trawangan. Un rumore sordo e la devastazione del terremoto. Poi la fuga in collina, senza neppure il tempo di prendere con sè il portafoglio e i documenti. E' stata però la rapidità a salvare Giovanni Simeoni e la sua famiglia dal sisma di magnitudo 7 che ha colpito tutto l'arcipelago di Bali in Indonesia, con epicentro sull'isola di Lombok. Il professionista trevigiano, ex campione di pattinaggio artistico a rotelle, era arrivato pochi giorni fa per una breve vacanza sull'isola di Gili Trawangan, la principale...