(mf) I vaccini contro l'influenza stagionale scarseggiano. E alcuni medici di famiglia sono stati costretti ad annullare le giornate dedicate alle iniezioni sulle persone anziane e su quelle costrette a convivere con pesanti patologie e per questo considerate a rischio. Nello scorso fine settimana è in particolare saltata la sessione organizzata a Preganziol. «La sessione vaccinale antinfluenzale prevista per il 31 ottobre presso l'atrio della scuola elementare Giovanni XXIII è stata annullata a causa dell'esaurimento delle scorte di vaccini», confermano dal municipio sulla base di una comunicazione arrivata direttamente dall'Usl della Marca. Adesso bisognerà attendere una decina di giorni. La consegna della nuova tranche di vaccini da parte dell'azienda sanitaria è infatti prevista per la metà di novembre. A quel punto saranno organizzate nuove giornate per recuperare anche quelle saltate. A livello complessivo, l'Usl trevigiana quest'anno ha acquisito 210mila dosi di vaccino. Il 50% in più rispetto all'anno scorso. «Fino ad oggi abbiamo vaccinato 120mila persone fanno sapere i medici di famiglia nei prossimi giorni, poi, dovrebbe esserci la consegna di altre 40mila dosi di vaccino». Stando alle prime stime, oltre la metà delle persone con patologie a rischio si è vaccinata contro l'influenza stagionale. Un numero decisamente più elevato di quello registrato l'anno scorso. E non è ancora finita. Nello specifico, i dottori di base continueranno a vaccinare gli over 65 e le persone con patologie a rischio con meno di 60 anni. A breve toccherà anche alle persone tra i 60 e i 64 anni: queste saranno convocate in 8 sedi distribuite nel territorio provinciale nei giorni di sabato 7, 14 e 21 novembre. Precisamente al Sant'Artemio a Treviso; Palapace a Cornuda; Casa Riese a Riese; Palacicogna a Ponzano; palazzetto De Vidi a San Biagio; ex Foro Boario a Oderzo; ex biblioteca a Susegana; palestra Pontavai a Vittorio Veneto.

