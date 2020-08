SICUREZZA

TREVISO La polizia locale lo aveva preannunciato: basta corse a tutta birra lungo il put. E così, dopo le segnalazioni ricevute dal comando di via Castello D'Amore nei giorni scorsi, sono scattati i controlli a tappeto. I primi risultati non si sono fatti attendere: tra venerdì e sabato notte sono state staccate tre sanzioni ad altrettanti automobilisti dal piede pesante. Nessun ritiro della patente, segno che il limite era stato superato di poco, e per fortuna tutti e tre i conducenti non erano in preda ai fumi dell'alcol.

DI NOTTE

Pochi giorni fa la polizia locale ha deciso di dare il via a un servizio specifico, esteso ai fine settimana e alle ore notturne, sull'anello esterno alle mura, troppo spesso scambiato per un circuito da molti automobilisti. Muniti di telelaser, i vigili si sono appostati dalla mezzanotte di venerdì alle prime luci dell'alba di sabato: centinaia le automobili controllate ma, ecco la buona notizia, solo tre le violazioni accertate. «Come era stato annunciato sono iniziati i controlli con il telelaser lungo l'anello del Put e tre conducenti sono stati fermati per aver violato il limite previsto in centro abitato», spiega il comandante della polizia locale di Treviso Andrea Gallo. Al volante c'erano due ragazzi di 25 e 27 anni, rispettivamente di Spresiano e Castelfranco e di un 51enne di Mogliano Veneto. «Tutti e tre circolavano ad una velocità sugli 80 km/h, abbondantemente sopra il limite dei 50 km/h ma al di sotto della soglia dei 96 che prevede il ritiro della patente» sottolineano dal comando dei vigili urbani. Per ciascuno dei tre la sanzione di 230 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

DI GIORNO

Oltre a quelli serali, sono stati effettuati anche controlli durante il giorno: «Non sono stati rilevati superamenti del limite di 50 chilometri all'ora - osserva Gallo -. Il primo bilancio conferma come durante il giorno sia più difficile veder superato il limite in quanto il traffico fa mantenere la velocità sotto il limite previsto mentre di sera i conducenti sono portati più facilmente a superare i limiti ma non in modo grave, in quanto nessuno dei tre sanzionati ha raggiunto soglie da ritiro di patente».

ALCOLTEST

«Il fatto che nessuno dei conducenti fermati durante la notte sia stato trovato positivo all'alcol è un fatto sicuramente positivo - sottolinea il comandante -. Sono stati fermati un centinaio di veicoli per controlli sul rispetto delle norme del codice della strada e nessuno è risultato positivo ai testi per alcol o sostanze stupefacenti: un ottimo segnale di responsabilità da parte dei conducenti».

