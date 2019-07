Telecamere, riqualificazione, controlli c'è il patto per il grattacielo di via Pisa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOTREVISO Il Comune di Treviso e il nuovo amministratore condominiale del condominio Tower House lavoreranno insieme con lo scopo di riqualificare tutta l'area di via Pisa. E' l'impegno scaturito dall'incontro che si è svolto ieri a Ca' Sugana tra il sindaco Mario Conte, il comandante della polizia locale Andrea Gallo e il nuovo amministratore condominiale Alessandro Zuin. In un clima di grande collaborazione e reciproca disponibilità sono state elaborate azioni concrete per riqualificare la zona e migliorare sensibilmente gli...