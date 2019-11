Telecamere contro i dipendenti ladri imprenditore stangato dal tribunale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZASALGAREDA Qualcuno ruba l'argilla depurata che serve per produrre mattoni, pignatte, tegole e coppi. Più che una certezza una ossessione, alimentata da vecchi casi accaduti in provincia di Treviso in cui dipendenti del settore edile e della ghiaia erano stati scoperti a fregarsi prodotti finiti e materiali utilizzati nelle lavorazioni industriali per poi rivenderli di nascosto. Preoccupazioni più o meno fondate che sono costate caro a D.B., 50enne titolare di una nota impresa di produzione di laterizi di Salgareda, condannato ieri...