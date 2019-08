Tecnologia e passione: Terza Chirurgia da record

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SUPER REPARTOTREVISO Numeri da record per la Terza chirurgia del Ca' Foncello. L'unità diretta da Marco Massani registra un vertiginoso aumento dell'attività. Nel 2018 aveva contato 1.186 ricoveri. Nei primi sei mesi di quest'anno è già stata raggiunta quota 764. Le proiezioni dell'Usl dicono che a dicembre si arriverà a 1.528. Vuol dire 342 ricoveri in più. Per un più 62,2%. Non ci sono solo pazienti trevigiani. La buona fama del reparto sta attirando a Treviso anche molte persone provenienti da altre province e pure da altre regioni....