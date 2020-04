LA DECISIONE

GIAVERA Tecnica Group prolunga lo stop fino al 20 aprile. L'azienda con sede a Giavera del Montello ha stabilito di anticipare le decisioni del governo Conte che, dopo la serrata pressoché generale per l'emergenza data dalla pandemia in atto, ha emanato ieri sera un ulteriore decreto di prosecuzione della chiusura di fabbriche e attività non fondamentali. Così l'azienda presieduta da Alberto Zanatta, alla luce della situazione contingente e senza attendere notizie ufficiali dai palazzi romani, ha optato per la proroga fino al 20 aprile, cioè ben oltre la settimana pasquale, delle misure di sicurezza attivate per proteggere i propri dipendenti e contribuire al contempo a ridurre le potenziali occasioni di diffusione del virus Covid-19. Rimane di conseguenza confermata, anche per le prossime tre settimane, la chiusura del quartier generale di Giavera del Montello.

LE ALTRE SEDI

In un comunicato Tecnica Group ha altresì ribadito che resteranno chiuse anche le sedi principali presenti in Austria, Germania, Usa, Francia e Svizzera, viceversa non verranno fermati i siti produttivi dislocati in Ungheria e Ucraina. Va sottolineato che in questo periodo di grande emergenza sanitaria l'azienda trevigiana ha inoltre affinato ulteriormente le proprie procedure di smart working, con particolare attenzione ai nuovi piani di coordinamento tra produzione e distribuzione, mantenendo anche dei piccoli presidi in magazzino e in R&D. L'obiettivo, com'è naturale che sia, sarà quello di essere pronti a ripartire velocemente appena sarà possibile, in maniera tale da poter garantire al meglio le forniture dei materiali in vista della prossima stagione invernale. «In questo momento è difficile fare previsioni spiegano dal quartier generale di Giavera - e per questioni di organizzazione interna del personale ci appare più realistico programmare la chiusura fino al 20 aprile. Considerando naturalmente anche che il rientro sarà probabilmente a scaglioni per filiere produttive. Se poi dovessimo essere così fortunati da vedere un miglioramento tale da consentirci di tornare al lavoro in sicurezza già il 13, cioè subito dopo Pasqua, saremo ben lieti di anticipare la riapertura».

CONTROCORRENTE

Una scelta, quella di Tecnica Group, che appare in controtendenza rispetto ad altre realtà produttive, che almeno nella Marca Trevigiana stanno per certi versi spingendo per riprendere. O che in questo periodo hanno proseguito le rispettive lavorazioni, pur non rientrando tra le categorie elencate nel decreto Chiudi Italia. Il tutto avendo dichiarato espressamente agli uffici della Prefettura, deputati alla questione, l'esigenza di restare aperte in virtù dell'appartenenza a filiere funzionali ad attività essenziali. L'assenza di certezze temporali sulla ripresa è in ogni caso il nodo principale da sciogliere per ogni imprenditore, piccolo o grande che sia, che si è trovato a dover affrontare una situazione del tutto inaspettata.

Giulio Mondin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

