IL PROGETTO

TREVISO (zan) Arte e artigianato insieme per valorizzarsi a vicenda. Prenderà il via venerdì prossimo, Art'igiani, il progetto promosso da Cna Treviso: aziende, negozi, la sede dell'associazione di categoria stessa, apriranno le proprie porte per ospitare spettacoli ad hoc di musica, teatro, danza e altre performance realizzate da artisti locali. Un modo per dare visibilità e, perché no, occasioni di lavoro a professionisti dello spettacolo (per usare il termine suggerito da Mirko Artuso, attore, regista e direttore del Teatro del Pane, che ha curato la parte artistica della rassegna, alla quale ha collaborato anche l'associazione La Torre Disegnata), tra i lavoratori oggi più penalizzati dalle restrizioni anti- Covid. Data l'impossibilità di avere pubblico in presenza, infatti, tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta sulle piattaforme social di Cna, delle imprese, dei singoli protagonisti e di altri enti e media aderenti.

SINERGIA CONCRETA

Alfonso Lorenzetto, presidente di Cna Treviso ribadisce la volontà di dar vita ad una sinergia concreta tra mondi diversi, ma egualmente cruciali per il vivere civile: «Insieme stiamo dando un segnale di solidarietà e un messaggio forte e chiaro: la cultura non è solo una delle più alte forme di espressione dello spirito umano ma è anche un vero e proprio motore di sviluppo economico e progresso sociale». Dall'idea lanciata poco prima di Natale, è stata stilato un calendario di appuntamenti a cadenza settimanale, ogni venerdì alle 18.30, fino ad aprile. Il cartellone, ribadiscono i curatori, è ancora aperto a ulteriori ingressi. Si parte, dunque, questa settimana, alla Pasticceria Sarti di San Vito di Altivole, con Olga Scalone, soprano, con Ma l'amore, una carrellata tra alcuni dei più celebri brani della canzone italiana, a tema amoroso. A seguire (per ora), il 5 febbraio, dalla pasticceria Ducale (Ponte della Priula), il musicista e cantante Carlo Colombo; il 12 febbraio dalla sede Cna di Treviso, sostenuto da Alfonso Lorenzetto, fotografo, Strategia Vincente di Alessandro Bergamin e Michele Borsato video maker, il concerto della cantautrice Erica Boschiero; il 19 febbraio dalla Anselmi srl (Roncade), l'ex Pitura Fresca, Marco Furio Forieri; il 6 marzo, da Otium Comunicazione (Castelfranco), ancora musica con Mauro Martinuz e Alberto Paolini di Bottega Sonora; il 19 marzo, dal B&B La Perla del Sile (Silea) l'attore Fabrizio Paladin; il 26 marzo, da Printmateria srl (Vedelago) la danza creativa di Silvia Bugno, danza creativa; il 9 aprile, da Studio Pointer (Mogliano), l'attore Filippo Tognazzo. A conclusione dell'intero progetto, sarà organizzato un grande evento finale al Teatro del Pane di Villorba.

