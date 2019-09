Teatro Del Monaco, il 19 verrà svelato l'intero cartellone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PRESENTAZIONETREVISO La data è fissata: il prossimo giovedì 19 settembre verrà ufficialmente presentato il nuovo cartellone del teatro Comunale Del Monaco. Finisce quindi l'attesa. In quell'occasione amministrazione comunale e Teatro Stabile sveleranno le proposte per la prosa, il balletto, la musica e la lirica; oltre 80 eventi. Contemporaneamente scatterà anche la nuova campagna abbonamenti. La Fondazione Cassamarca, proprio in questi giorni, sta consegnando allo Stabile l'elenco degli abbonati che verranno contattati uno per uno per...