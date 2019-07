Teatro, dal 31 luglio subentra lo Stabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il 31 luglio il teatro Del Monaco tornerà ufficialmente tra le proprietà del Comune. Oltre all'immobile, Ca' Sugana si prenderà anche macchinari e strutture per un valore complessivo di circa tre milioni di euro. Nella stessa data sette dipendenti su dodici passeranno a libro paga del Teatro Stabile, mentre i cinque restanti verranno ridistribuiti da Fondazione Cassamarca in altri settori. Questo passaggio formale, sancito ieri da un incontro in Comune tra sindaco Mario Conte, il presidente della Fondazione Cassamarca Luigi Garofalo e il...