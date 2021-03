A partire dalla prossima settimana inizieranno le vaccinazioni al Centro Anziani di via Castello d'Amore 2/D, zona stadio Tenni. I cittadini convocati dall'Usl 2 in base alla programmazione della campagna di immunizzazione anti Covid-19 potranno recarsi nel Vaccination Point attraverso il servizio messo a punto dal Comune di Treviso con taxi e noleggio con conducente. L'amministrazione comunale, al fine di sostenere i servizi taxi e noleggio con conducente particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia, ha infatti previsto l'emissione di voucher per le persone con disabilità o in difficoltà che necessitano di raggiungere luoghi di cura. Il servizio prevede l'erogazione di voucher-taxi per un valore massimo di 200 euro a persona con scadenza il 30 giugno 2021. Sarà possibile presentare la domanda per ottenere il titolo di viaggio sia online sia su appuntamento ai numeri 0422-658295, 0422-658509 o 0422-658431 al Settore attività produttive di Palazzo Rinaldi ogni mercoledì dalle 15 alle 17 e il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 12. I buoni viaggio sono destinati ai residenti di Treviso disabili con invalidità pari al 100% o persone che si trovano in una situazione di fragilità economica derivante dall'emergenza sanitaria, nonchè ai cittadini che hanno necessità di recarsi nelle strutture sanitarie pubbliche, private e punti di vaccinazione anche fuori comune. Così il vicesindaco Andrea De Checchi: «Si tratta di un servizio utile non solo per potersi recare nei punti di vaccinazione ma anche per sostenere le categorie che hanno sofferto pesantemente gli effetti della pandemia. Crediamo fortemente in questo duplice sostegno a due settori sensibili con un importante risvolto sociale, invitando quante più persone possibile a usufruirne».

