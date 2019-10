Tavolini sotto la pioggia, Ca' Sugana risarcisce i bar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO STANZIAMENTO TREVISO «Quando dico che il Comune vuole fare concretamente la propria parte nell'incentivo delle attività commerciali intendo mettere mano alle finanze». E dal bilancio escono 40 mila euro che, come promesso, serviranno a risarcire in parte bar e locali da un maggio particolarmente difficile a causa della pioggia. «Ho chiesto la collaborazione all'assessore Schiavon e siamo riusciti a rendere effettiva questa misura, che- sottolineo- è per la prima volta adottata dal Comune: il canone per i plateatici di maggio 2020 sarà...