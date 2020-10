GLI ELETTI

CASTELFRANCO Saranno 25 i componenti del nuovo consiglio comunale di Castelfranco, compreso il sindaco Stefano Marcon. Sedici i posti riservati alla maggioranza, se si conta anche il primo cittadino.

LA MAGGIORANZA

Siederanno in consiglio 7 componenti della Lega, tra cui si notano diverse conferme di consiglieri uscenti: Stefano Pasqualotto (presidente del consiglio uscente), Stefania Guidolin, Michael Didonè, Matteo Zanellato ed Elisabetta Peron. Entra in consiglio comunale anche l'ex sindaco Luciano Dussin, storico volto del Carroccio, parlamentare per tre mandati, cui probabilmente toccherà la carica di capogruppo. Annalisa Battocchio è invece una new entry, sempre per il gruppo Lega. La civica Marcon Sindaco, invece, totalizza 5 consiglieri. Marica Galante, assessore alle attività produttive uscente, miss preferenze con 296 voti (e in pole position per la carica di vicesindaco). In consiglio entra anche Gianluca Didoné, assessore uscente allo sport, e Roberto Filippetto, assessore uscente all'urbanistica. Le nuove entrate riguardano Brian Pasquettin e Roberto Marconato. Il gruppo di Fratelli d'Italia avrà in consiglio 2 rappresentanti, entrambi volti nuovi della politica castellana: Diego Giovine e Guido Rizzo. Per Forza Italia, invece, solo un posto in consiglio per il vicesindaco uscente Gianfranco Giovine. Se qualcuno di questi consiglieri di maggioranza fosse nominato assessore, tuttavia, lascerebbe il posto in consiglio al primo dei non eletti della sua lista. Il quadro dunque andrà rivisto in seguito alle nomine di giunta.

L'OPPOSIZIONE

Per quanto riguarda invece i gruppi di opposizione saranno in totale 9 i posti in consiglio comunale. La coalizione di centrosinistra avrà in totale 5 posti. Oltre al candidato sindaco Sebastiano Sartoretto (probabile la sua conferma come capogruppo), ci saranno 2 posti per la civica Democratici per Castelfranco: si tratta di Claudio Beltramello, candidato sindaco nel 2015 e candidato del Pd alle regionali, e Alessandro Boldo. Ci saranno anche Nazzareno Bolzon, capolista della civica Sartoretto Sindaco, e Gianni Fiscon, consigliere uscente candidato ora con la lista Castelfranco Civica. Saranno invece 3 i consiglieri comunali per la lista Noi la civica di Maria Gomierato. Oltre all'ex sindaco, siederanno in consiglio anche Serena Stangherlin e Michele Garbui. Infine avrà un posto in consiglio anche il giovane studente Lorenzo Angelo Zurlo, candidato sindaco per la civica Punto d'Incontro. Rimarranno senza rappresentanti in consiglio la lista Castelfranco Rinasce di Grazia Azzolin e il Movimento 5 Stelle che ha corso in solitaria per il candidato sindaco Cristian Bernardi. I pentastellati perdono il posto il consiglio ricoperto negli ultimi 5 anni da Andrea Bambace.

Daniele Quarello

