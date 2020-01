Tangenziale, IV lotto lontano Pd: «Lega, fatti troppi errori»

LA POLEMICA

TREVISO Il IV lotto della tangenziale slitta almeno al 2021, per quanto riguarda la progettazione, e a non prima del 2024 (a essere ottimisti) per quanto riguarda l'inizio dei lavori. I tempi, insomma, si dilatano: Anas, che dai primi di gennaio ha preso in mano le grandi infrastrutture veneta, non ha inserito la tangenziale trevigiane tra le priorità. Ha preferito finanziare opere col progetto esecutivo già pronto, il resto lo ha rinviato. La Regione chiederà le risorse per il IV lotto nel 2021 intanto, a Treviso, il sindaco Mario Conte punta il dito contro la precedente amministrazione: «Hanno chiacchierato molto, ma non hanno preparato nulla. Siamo arrivati noi e il progetto non c'è. Adesso dobbiamo ricominciare». Parole che hanno stimolato la replica al vetriolo di Roberto Grigoletto, ex vicesindaco e attuale consigliere comunale del Pd.

LA REAZIONE

«La miglior difesa è l'attacco - attacca l'ex vicesindaco - e Conte sa fare solo questo. Per modo di dire, perché è pure abbastanza maldestro e puerile quando fa lo scaricabarile. E pensa che nessuno si ricordi che la Lega ha governato per 20 anni prima e da quasi due anni è di nuovo a Ca' Sugana. Quindi, caro Conte, non è colpa della Giunta Manildo se tu, povero, non hai trovato nulla di pronto. Chiedi a Gentilini, chiedi a Gobbo». Poi incalza: «Ma è proprio senza pudore scaricare su Manildo. La contraddizione maggiore in cui cade il Conte scaricabarile è addirittura un delirio: a fine anno annuncia, con il suo vice, che tutto è pronto e che si parte con l'opera del secolo. Ma dunque il progetto lo avevano o no? Oppure si sono scordati di presentarlo? Oppure ancora non sanno battere i pugni e ottenere quello che, malati di annuncite, solo un mese fa avevano assicurato che sarebbe stato realizzato?».

DAL TERRITORIO

«Conte dice che è stato il Pd a non fare il progetto, ma non è vero - ricorda Marilena Rosada anima del comitato che da anni si batte contro il IV lotto definendolo inutile - è stata la Lega a farlo, anni fa quando Zampese, all'epoca presidente della commissione Urbanistica, aveva detto che il tracciato individuato non andava bene e lo si sarebbe dovuto spostare più a nord. Ma ha ancora senso pensare di spendere 57 milioni di euro, e adesso saranno sicuramente di più, per tre chilometri e mezzo? Per una strada che non risolverà nulla».

