LO SCREENING

CASALE Tamponi antigenici allo stadio del rugby, eseguiti a turno dai medici di base del paese. E partito martedì il punto tamponi di Casale, reso possibile dall'adesione che i medici di famiglia, che già lavorano in gruppo, hanno dato all'appello del Comune. Sono loro stessi a effettuare, con l'ausilio di due infermieri, il tampone ai propri assistiti. I volontari della Protezione civile si preoccupano di indicare alle auto dove accostare: arrivano da via Nuova Trevigiana, seguono la freccia, e si fermano sotto al gazebo allestito davanti alla cassa del campo sportivo. Location ideale suggerita proprio da uno dei medici, il dottor Valter Meneghetti, che è anche presidente del Casale Rugby.

L'ORGANIZZAZIONE

Il dottore sta all'interno dove ha tutti gli strumenti necessari per testare i tamponi, l'infermiere, all'esterno, esegue materialmente il prelievo. Quindi l'automobilista riparte, uscendo in via Belvedere. «I nostri medici hanno accolto bene questa idea spiega il sindaco Stefano Giuliato - Venivamo dalla campagna antinfluenzale, durante la quale i sette medici hanno somministrato 1.600 vaccini, coprendo così il 75 per cento degli over 65». Il salto ai test anticovid è stato quindi quasi automatico. «La loro collaborazione in questa fase è fondamentale aggiunge Giuliato Conoscono il territorio, hanno un contatto diretto con i pazienti, sono in grado di scaglionare con i tempi giusti gli appuntamenti di chi deve sottoporsi al tampone».

I RISULTATI

Con il risultato che qui, con convocazioni distanziate di 3 minuti una dall'altra, non si creano code. Tamponi per due ore al giorno, dalle 11 alle 13, con i medici che si turnano di giorno in giorno. «C'è stata una grande collaborazione con Comune e Protezione civile spiega uno dei medici coinvolti, Orietta Vescovo - L'iniziativa è stata accolta con favore dalla popolazione. L'unico problema è che tra un paio di giorni finiremo la fornitura di materiale che ci è stata data dall'Ulss: il nostro invito, vista la riuscita positiva di questa esperienza, è di poterla reiterare e continuare su questa strada». Martedì i tamponi eseguiti sono stati 27, ieri 32, con l'esito che viene comunicato telefonicamente meno di mezz'ora dopo. Tre i positivi all'antigenico che saranno ora indirizzati al tampone molecolare, per eseguire il quale però potranno usufruire di una corsia riservata all'ex Dogana. «Gli appuntamenti vengono gestiti telefonicamente, si prendono i dati del paziente, viene creata una lista, poi, quando vengono qui, prendiamo il numero di telefono e gli richiamiamo per dare loro l'esito. Poi in ambulatorio c'è la parte più burocratica e informativa», aggiunge Vescovo. Secondo cui quella di Casale è una location ideale: «Abbiamo un riscontro positivo, questo drive-in è facilissimo da raggiungere e molto organizzato» sottolinea l'infermiere Samuele Germin . Non secondario è poi il fatto che le persone sono più tranquille: vedono facce conosciute, il proprio medico, l'infermiere che hanno conosciuto ambulatorialmente, di conseguenza si sentono più rassicurati».

Lina Paronetto

