LA STRETTATREVISO Militari nelle scuole per eseguire i tamponi nelle classi dove emergono contagi da coronavirus. L'Usl della Marca potrà contare sul supporto di due squadre mobili composte da un medico e due infermieri. Verranno inviate direttamente all'interno degli istituti, in collaborazione con il servizio Igiene e sanità pubblica. L'obiettivo è ridurre i tempi per l'esecuzione dei test sui ragazzi, puntando a ridimensionare gli...