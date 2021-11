Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PUNTOTREVISO Arriva il centro tamponi sull'autobus. Il mezzo allestito da Mom come unità mobile per i test per il coronavirus apre le porte a tutti. Da lunedì si piazzerà nella zona della stazione di Treviso, sotto il cavalcavia ferroviario, per tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30). Inizialmente era stato attivato per consentire agli autisti di sottoporsi al tampone per ottenere il Green pass...