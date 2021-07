Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI SCREENINGTREVISO Tamponi per il coronavirus prima dei concerti. L'apertura della rassegna Veneto Oltre 2021 nell'Arena della Marca ha segnato l'avvio dello screening itinerante per tenere sotto controllo la diffusione delle varianti, a partire dalla Delta, la cosiddetta Indiana. Ieri sera il camper dell'Usl si è piazzato davanti ai cancelli dell'ippodromo Sant'Artemio offrendo alle persone in coda per il concerto dei Subsonica...