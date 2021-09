Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Per il presidente del Veneto, Luca Zaia la decisione delle imprese di prevedere tamponi gratuiti per i lavoratori non vaccinati «è una scelta aziendale che va rispettata - ha detto all'agenzia di stampa Ansa -: ho visto che l'ha fatto l'azienda NaturaSì e penso che sia stata un'azione corretta, nel senso che un'azienda può dare benefit come questo. Ciò non toglie che la campagna vaccinale e il piano di sanità pubblica ci stiano dando...