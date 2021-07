Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCREENINGTREVISO Partenza a rilento per i tamponi sui passeggeri che atterrano al Canova. La prima giornata si è conclusa con l'esecuzione di una cinquantina di test. Tutti negativi. Non un'enormità, nonostante le raccomandazioni. Ieri nell'aeroporto di Treviso sono atterrati 28 aerei, per una media di 1.000 passeggeri in arrivo. «Ma è stato solo l'inizio dice Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl adesso stiamo usando il...