IL SERVIZIO

TREVISO Tamponi anche la mattina di Natale e il pomeriggio di capodanno. Davanti al moltiplicarsi dei contagi da Covid non ci si può permettere nessuna pausa. Saranno almeno tre i Covid Point dell'Usl aperti anche il 25 dicembre: l'ex dogana di Treviso (dalle 8 alle 11), la Zoppas Arena di Conegliano (8-11) e l'ex Velo di Altivole (8-11). Nel giorno di Santo Stefano si salirà a quattro: a Treviso, Conegliano e Altivole si aggiungerà l'ex Foro Boario di Oderzo. In questa giornata i centri resteranno aperti dalle 8 alle 12. Di seguito, i Covid Point di Treviso, Conegliano e Altivole funzioneranno pure nel pomeriggio del primo gennaio, dalle 14 alle 17. Il 2 gennaio si ripartirà dalle 8 alle 12 negli stessi tre centri, più Oderzo. E nei giorni seguenti si tornerà all'orario consueto. Non è l'unica novità.

LE SCUOLE

L'Usl ora ha suddiviso i quattro centri tamponi dedicati esclusivamente agli screening scolastici in base al distretto degli istituti, un modo per razionalizzare il grande flusso registrato in queste ultime settimane. I tamponi di controllo sui ragazzi in caso di quarantena o monitoraggio vengono eseguiti nel Covid Point di riferimento del territorio dove sorge la scuola. Non c'entra quindi la residenza. Mentre gli insegnanti devono rivolgersi agli altri Covid Point normalmente aperti al pubblico. L'accesso a quelli per gli screening scolastici è infatti riservato agli alunni e agli studenti in possesso del provvedimento scolastico. Nei punti più affollati sono state previste precise fasce d'orario. Il centro tamponi di Casier (via Mattioli) è il riferimento per tutte le scuole dei distretti di Treviso Nord e Treviso Sud, l'ex Usl 9, esclusa la zona di Oderzo (che fa campo all'ex Foro Boario della stesso Oderzo) e ai comuni a est di Treviso (che devono andare a Castelfranco). Funziona dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14 per nidi, materne ed elementari, e dalle 14 alle 20 per medie e superiori. Più la domenica, dalle 8 alle 12. Il centro tamponi di Oderzo (ex Foro Boario) è attivo per gli screening scolastici dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 16.30. Questo è il riferimento per i comuni di Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo, Mansuè, Meduna, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave. A Conegliano è stato allestito il Covid Point nel distretto sanitario di via Galvani (accesso solo a piedi) per tutti i comuni del distretto di Pieve di Soligo, ex Usl 7. E' attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18 e la domenica dalle 8 alle 12. Infine, il centro tamponi nell'ex Melodi di Castelfranco funziona con lo stesso schema adottato a Treviso: dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13 per nidi, materne ed elementari e dalle 13 alle 18 per medie e superiori. Più la domenica dalle 8 alle 12. Devono far riferimento a questo gli alunni e gli studenti delle scuole del distretto di Asolo, l'ex Usl 8, assieme a quelle di Quinto, Paese, Istrana, Morgano, Ponzano, Povegliano e Zero Branco.

I VACCINI

Sul fronte dei vaccini, invece, la novità riguarda l'apertura del nuovo Vax-Point di via Italia a San Vendemiano, sul confine con Conegliano. In questo periodo viene usato solo per vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Ma dal 10 gennaio aprirà le porte a tutti. Una conferma ulteriore della volontà dell'Usl di vaccinare quanti più bambini possibile tra i 32mila trevigiani tra i 5 e gli 11 anni (oltre gli 8mila che devono attendere sei mesi dopo l'infezione da coronavirus) prima della fine delle prossime vacanze di Natale.

Mauro Favaro

