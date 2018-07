Tampona e scappa: le telecamere lo inchiodano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTETREVISO Tampona l'auto che lo precede, simula un sincero pentimento, risale a bordo del suo veicolo per prendere le carte necessarie alla constatazione amichevole ma, a sorpresa, mette in moto e se ne va. La furbata però non gli riesce: con modello dell'auto e numero di targa in mano, e utilizzando le telecamere disseminate lungo il Put, gli agenti della polizia locale individuano il pirata in meno di un'ora. L'episodio è accaduto ieri mattina verso le 10,15 lungo l'anello esterno delle Mura. L'auto guidata da un 45enne albanese...