Taglio delle tasse sulle ristrutturazioni: boom di richieste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATREVISO A gennaio scatta la rivoluzione negli oneri di urbanizzazione: taglio del 30% per chi ristruttura immobili esistenti destinati alla residenza e negozi fino a 250 metri quadrati di superficie. E a Ca' Sugana è già boom di richieste. Linda Tassinari, assessore all'urbanistica ha tracciato i contorni di una proposta di delibera che ha fatto molto parlare. Come nasce la proposta?«La proposta di delibera è il frutto di un percorso formulato per fornire aiuti concreti alle esigenze territoriali emerse dal dialogo con i...