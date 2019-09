Tagliati 12 milioni alle scuole: la Provincia ricorre al Tar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONTENZIOSOTREVISO Provincia contro Regione: la partita dei contributi per l'edilizia scolastica finisce davanti al Tar. Gli uffici di Venezia hanno bocciato le richieste di finanziamento per sistemare gli edifici d quattro scuole: itis Galilei di Conegliano, liceo Veronese di Montebelluna, istituto Casagrande di Pieve di Soligo e polo Città della Vittoria di Vittorio Veneto. Si tratta di interventi indispensabili per complessivi 12 milioni di euro. La Regione non ha accettato le domande arrivate della Provincia di Treviso in risposta al...