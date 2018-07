«Tagliare la roba? Ci penso io»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CASERMATREVISO (rt) Eroina gialla e cocaina. In ovuli. Custodita all'interno della caserma Serena e scambiata nelle immediate adiacenze. C'è scritto questo nella corposa ordinanza di custodia cautelare del gip di Venezia, Marta Paccagnella. Gli episodi accertati sono una parte non così rilevante rispetto alla panoramica di cessioni avvenute quasi tutte nel cuore di Mestre. Ma il ruolo di Emmanuel Emma Obaraye, 33 anni, il nigeriano a lungo ospite della struttura di accoglienza di Dosson di Casier, non era affatto secondario. I suoi...