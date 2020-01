Tagli ai comuni, Favero: «C'è un problema di democrazia»

LA MOBILITAZIONE

TREVISO «Si stanno compromettendo i servizi di base dei cittadini. E questo è un problema di democrazia». Il sindaco di Montebelluna Marzio Favero commenta amareggiato la batosta legata ai nuovi criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale che, di fatto, farà perdere al Veneto quasi 8 milioni di euro. Treviso, seconda alla sola Verona, ne perderà da sola 406mila. «È un dato di fatto - spiega Favero -. I governi che si sono susseguiti dal 2011 ad oggi hanno penalizzato gli enti locali. A Montebelluna 10 anni fa prendevamo la miseria di 4.5 milioni, ora siamo a zero. Ci vediamo penalizzati nonostante la riduzione di 40 unità fra i dipendenti comunali risparmio di 1.5 milioni». La nuova disciplina, spiega l'amministrazione montebellunese, avrà l'effetto di penalizzare i Comuni che si sono dimostrati virtuosi e, secondo una prima stima, Montebelluna potrà assumere 10 unità in meno rispetto a quelle preventivate.

L'unica soluzione a questo punto, secondo Favero, è continuare nella battaglia per l'autonomia. «L'unità della Repubblica non coincide più con l'unità dello Stato ma nell'equilibrio tra le sue componenti e in questo momento sono i governi centrali che stanno mettendo in pericolo l'unità della Repubblica con misure che penalizzano gli enti virtuosi - spiega il sindaco -. Nel 2014 proposi ai colleghi sindaci di rinunciare agli appelli ai governi di turno per passare alle azioni legale. Abbiamo già vinto il primo round contro la manovra finanziaria del governo Renzi nel 2015; il Tar del Lazio ed il Consiglio di Stato ci hanno dato ragione anche se adesso l'avvocatura sta cercando di dilazionare i termini dei pagamenti. Dobbiamo continuare in questa direzione perché la difesa dell'autonomia degli enti locali è una questione di difesa della democrazia partecipata che è veramente tale solo a livello degli enti locali».

Anche Zenson di Piave rientra nell'elenco dei Comuni ai quali saranno tagliati i trasferimenti da parte del Fondo di solidarietà comunale. «Per noi commenta sconsolato il sindaco Daniele Dalla Nese, - questa manovra tardiva, approvata dopo che il consiglio comunale il 21 dicembre scorso aveva già provveduto a votare il bilancio di previsione 2020-22, significherà un taglio nell'anno in corso di quasi 16mila euro. Queste manovre non sono ammissibili, specie per Comuni piccoli e virtuosi come il nostro, che ha un bilancio intorno a 1 milione e 400mila euro. Abbiamo già stabilito che manterremo inalterate tutte le aliquote e le detrazioni comunali quali Imu, Tasi, Irpef, per non gravare ulteriormente sui cittadini. Anzi, aggiungeremo dei servizi alla popolazione che riteniamo strategici e importanti come l'assistenza domiciliare agli anziani e un bonus scuole a fondo perduto per le famiglie che sceglieranno di iscrivere i loro figli alle scuole primarie e medie del paese, però è evidente che da qualche parte dovremo limare». (fe.flo)

