LA STORIA

TREVISO «Io sono fatto così: non ci sto ad aspettare l'acqua e a farmi travolgere. Preferisco prevenire, dove si può e con tutte le misure di prudenza del caso». Riccardo Szumski, nella sua veste di medico di base e per una volta non di sindaco, affronta a modo suo anche l'emergenza contagio da Coronavirus. Nella sua Santa Lucia ha deciso di curare tre pazienti Codiv sintomatici, che non hanno fatto il tampone ma sono a casa in quarantena volontaria perché sospettati di aver contratto l'infezione, con una terapia già provata in Francia e Cina e che potrebbe - condizionale d'obbligo - attenuare gli effetti della malattia. Si tratta di una cura a base di idrossiclorochina ed azitrocina e, in certi casi, cortisone. Una scelta coraggiosa: «Ci ho riflettuto - spiega - e ho deciso che è meglio così, piuttosto che mandare gente al Pronto Soccorso e intasare strutture già sotto pressione. Se possibile, preferisco seguire io questi pazienti lasciandoli a casa e andando a visitarli a domicilio. Una scelta fatta in scienza e coscienza».

LA SCELTA

Attualmente i casi sottoposti a questa terapia, sostanzialmente a base di antibiotico e anti infiammatori anti remautoidi usati per curare l'artrite, sono tre: «Fortunatamente a Santa Lucia non abbiamo tanti episodi di contagio, ma dipende solo dal caso - ammette il sindaco/medico - ho valutato per bene le varie situazioni. Si tratta di persone che hanno più o meno la mia età, senza gravi patologie che avrebbero invece bisogno di cure particolari. Presentavano febbre e tosse persistente e una condizione generale sintomatica compatibile col Covid. Ovviamente non stiamo parlando di una febbriciattola o di colpi di tossi passeggeri, ma di sintomi seri. Ho scelto quindi di provare a curarli in questo modo, tenendoli sotto osservazione a casa loro e passando a controllarli praticamente ogni giorno». Altro aspetto della questione: Szumski continua a fare le visite a domicilio. Ogni giorno indossa mascherina, guanti, occhiali e camice protettivo e si mette in viaggio verso i suoi pazienti: «Li visito a domicilio ogni giorno», ribadisce in piena contro tendenza con quanto deciso da tanti altri suoi colleghi. E su Facebook, dove ogni giorno annota che il suo solito stile pragmatico le attività giornaliere, chiude così agli scettici: «Se a qualcuno non va bene se ne faccia una ragione».

LA SCIENZA

Ma questa cura è efficace? Szumski allarga le braccia: «Male non fa - premette - anche se ogni tipo di farmaco può avere controindicazioni, ma anche l'acqua in certi casi ne ha. E poi parlimo di sostanze che si trovano comunemente in Farmacia. Io, ovviamente, mi assumo tutte le responsabilità di quello che faccio, mi muovo seguendo la mia coscienza. Ci sono studi scientifici che sottolineano i risultati positivi di questi trattamenti, altri che dicono che i risultati non sono invece così rilevanti. Questo metodo è stato sperimentato in Francia e Cina, anche se parliamo di numeri piccoli. Del resto cosa devo fare? La Regione ha deciso di sperimentare l'Avigan, ma non posso aspettare un anno per sapere se funziono o meno. I malati li ho adesso».

L'ORDINE

Luigino Guarini, presidente provinciale dell'Ordine dei Medici, non si pronuncia sull'operato del collega: «Non ho notizia di altri colleghi che abbiano scelto questa modalità per seguire i propri pazienti - ammette - ma ogni medico prende decisioni in scienza e coscienza. E poi se ne assume tutte le responsabilità. E sarà così anche in questo caso».

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA