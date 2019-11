Sventure e pianti: una notte maledetta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TESTIMONIANZECASTELFRANCO «Giulia piangeva, qualcuno le aveva rubato gli occhiali da sole. Così Alberto è andato in suo soccorso, era un po' arrabbiato. Poi non li abbiamo più visti, devono essere andati via». Sono questi gli ultimi istanti della coppia che gli amici castellani che hanno partecipato alla festa di Halloween al King's club di Jesolo hanno ben impressi nella mente. Giulia Zandarin in lacrime perché nella confusione della discoteca piena di ragazzi accorsi da ogni parte del Veneto per assistere al concerto del rapper Capo...