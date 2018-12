Suv impazzito si schianta sul pullman

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO-MARETREVISO Stava trainando il rimorchio di una piccola imbarcazione quando, per cause in corso d'accertamento, ha invaso la corsia opposta ed ha centrato una corriera. Lo schianto frontale, violentissimo, è avvenuto sabato sera lungo la Treviso Mare, nel comune di Silea, all'altezza del concessionario Nissan. Ad avere la peggio è stato uno dei tre passeggeri a bordo del veicolo corriera della Brusutti, un trentenne residente a Paese, S.M. le sue iniziali: il Suv ha centrato proprio la cabina del conducente del veicolo. Il giovane...