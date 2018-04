Surgelati invece di prodotti freschi Ristoranti etnici: stangati in quattro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRETTATREVISO Venivano presentati e proposti ai clienti come prodotti freschi anche se non provenivano dai mercati ittici o dai macellai, ma dal congelatore. Una frode che costerà caro a decine di ristoranti etnici visitati nei giorni scorsi dai carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Parma che hanno denunciato in tutta Italia una ventina di ristoratori. Nel mirino del reparto dei Nac ci sono finiti anche quattro ristoranti della Marca, uno a Treviso, gli altri tre nei comuni dell'hinterland. I militari dell'Arma si sono resi conto...