TREVISO Avevano messo in vendita, oltre ai beni di prima necessità, anche giocattoli, pentole e prodotti per il bricolage. Il tutto in barba al dispositivo del governo, motivo per il quale la polizia locale di Treviso, ieri mattina, ha comminato una multa da 400 euro a una rivendita di Sant'Antonino. Sanzione cui si è aggiunta una segnalazione alla Prefettura per la chiusura, da un minimo di 5 a un massimo di 30 giorni. Le indicazioni d'altronde su quali beni possano essere messi in vendita e quali no sono piuttosto chiare e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Ministero. Ma sono comunque molti i punti vendita che si stanno regolando come meglio credono, andando però incontro a pesanti sanzioni.

Certo le contraddizioni, segnalate dai cittadini, non mancano. «A mia moglie, che stava facendo la spesa per il cibo, è stato vietato l'acquisto di una batteria stilo, perchè non considerata un bene di prima necessità» afferma l'ex consigliere Beppe Mauro. «Mi pare una follia - aggiunge - se la ratio è quella di concentrare gli acquisti e portare al minimo i possibili contatti». Il Presidente della Regione Zaia, giorni fa, aveva tagliato la testa alle mille polemiche sulla cancelleria spiegando che i genitori possono acquistare quaderni e penne al supermercato. Una prima ordinanza escludeva l'acquisto di beni non di prima necessità il sabato, ma poi c'era stata una revisione. A Treviso in alcune catene dopo averli posti, hanno tolto i sigilli.

In un supermercato in zona Fiera i vigili hanno inoltre rinvenuti, sugli scaffali, alcuni prodotti scaduti, fra i quali trenta scatole di dolciumi e quattro confezioni di dessert: «Gli agenti, a seguito di una segnalazione, hanno proceduto ai controlli - spiegano dal comando di via Castello d'Amore - ed effettivamente, alcuni prodotti erano ancora in vendita malgrado fosse scaduta da qualche giorno la data per la commercializzazione. Non possiamo escludere la buona fede della società che gestisce il grosso punto vendita, ma è tassativamente vietato lasciare in commercio prodotti scaduti, violazione molto pesante che prevede una sanzione di settemila euro». I controlli hanno interessato anche un market di via Nino Bixio, dove sono stati trovati 30 kg di carne senza etichettatura e tenuta in sacchetti aperti, mentre altre 105 confezioni alimentari erano senza data di scadenza. Tutti i prodotti sono stati posti sotto sequestro e l'attività è stata multata con una sanzione da 5 mila euro.

