Supermercati record l'Ascom: «Città satura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUMERITREVISO Scaffali, cibo, provviste, vettovaglie. Fresco, surgelato, liofilizzato, a lunga scadenza. Treviso gravita in un mare di cibo. 56 supermercati per una sola città. Un numero impressionante di punti vendita: dal discount al supermercato di quartiere, dallo store alla cooperativa. Una media da vertigine, se si comparano i numeri della Marca con quelli di città simili come tipologia e numero di abitanti. A Pordenone, per dire, i supermercati in territorio comunale sono 24. A Ferrara, 26. Si sale solo nel vicentino, in linea con...