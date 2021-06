Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI INCENTIVITREVISO Sono 13mila le richieste di accesso atti presentati ai Comuni della Marca per avviare le pratiche di ristrutturazione e accedere al Superbonus 110%. Un numero elevatissimo, cui gli uffici non riescono a dare seguito se non con inevitabili ritardi, che assieme alle complicatissime procedure burocratiche, stanno ponendo un forte freno, o per meglio dire un muro, agli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici....