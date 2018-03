Super ambulatori al capolinea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀTREVISO I nuovi super-ambulatori dei medici di famiglia aperti 12 ore al giorno erano attesi come manna dal cielo. L'idea di mettere un gruppo di dottori sotto lo stesso tetto, potenziando i servizi rivolti ai cittadini con l'aggiunta di specialisti, infermieri, personale di segreteria e macchinari per esami di diagnostica, era vista come il fulcro di una rivoluzione che riguardava non solo la medicina territoriale, ma tutta la sanità. Semplice l'equazione: più possibilità al di fuori degli ospedali uguale meno accessi al pronto...