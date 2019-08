Suoni di Marca saluta l'estate «È stata l'edizione migliore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOTREVISO Ore dormite: 3 per notte. «Mai come quest'anno, però, sonni tranquilli». Non è ancora l'edizione da numero tondo, ma è quella dell'equilibrio. «Finalmente Suoni di Marca ha saputo mettere d'accordo generazioni, dimensioni, voglia di estate, e proposte». Frutto di scelte un po' romantiche e cantautorali, e di spinte in avanti verso il panorama internazionale. Poi c'è chi ha scompaginato tutto, come i Village People, pazzi per le Mura Treviso e il Festival. «Dovevano stare un giorno, si sono fermati 5, mescolandosi tra...