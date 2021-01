(ef) Priorità alla riqualificazione del lavoro, all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà, allo sviluppo sostenibile, alla riqualificazione urbana e alle infrastrutture. E avvio di un tavolo con le parti sociali per definire insieme come impegnare i fondi del Recovery Plan in arrivo anche a livello territoriale. È la proposta di Massimiliano Paglini, segretario generale della Cisl Belluno Treviso, al Comune di Treviso, che ha da poco istituito l'assessorato alla Next Generation EU per intercettare i fondi del Recovery Plan attraverso bandi o prestiti e presentare le progettualità per la realizzazione di un piano di ripresa a sostegno del tessuto economico e sociale. «È un'occasione unica e irripetibile anche a livello locale -afferma Paglini- ed è fondamentale il coinvolgimento delle parti sociali, già da tempo impegnate nell'attività di confronto e contrattazione con le amministrazioni. L'iniziativa del Comune potrebbe diventare capostipite per esperienze analoghe. Per questo è fondamentale che si avvii un tavolo con il Municipio al fine di definire con precisione le priorità e le aree di intervento. Siamo convinti che il sindacato possa svolgere un ruolo fondamentale in questa partita, come anello di congiunzione fra le istanze del mondo del lavoro e del territorio e la progettazione della ripartenza». Ma di cosa hanno bisogno oggi il lavoro, le imprese e i lavoratori per ripartire? «Di riqualificazione e formazione continua, e di una forte spinta alla digitalizzazione, perché è sempre più evidente che solo le aziende che sapranno accelerare la transizione verso il digitale e la sostenibilità potranno uscire più forti dalla crisi, salvaguardando i livelli occupazionali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

